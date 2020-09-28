Известная модель Эбигейл Рэтчфорд предстала в черном кружевном белье

Звезда опубликовала горячее фото в сториз Инстаграм, пишет Politeka.net. Модель делала селфи полулежа, из-за чего ее соблазнительные размеры едва скрылись под кружевной тканью.

Лифчик натянулся на резиновых бретельках с кокетливыми бантиками, еле ли держась на месте. Упругая грудь чуть ли не выскальзывала из тесного лифчика.

Бантик посередине и пикантный вырез там же прибавлял образу смелости.

Красотка распустила волосы и посмотрела вдаль. Ее зеленые глаза привлекали своей красотой, а пышные ресницы выглядели просто поражающе - идеальнее не найти.

Пухлые губы были подчеркнуты красивой яркой помадой.

Модель поднесла к лицу белую маленькую розу, которая стала отличным дополнением к столь жаркому образу.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности, хотя, скорее всего, звезду осыпали приятными сообщениями в директ.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в бассейне, оперевшись на руки, она пристально смотрела в камеру, а ее волосы были при этом мокрыми.

На другом кадре модель предстала во всей красе в одном белье. Модель позировала в вязаном лифчике. Белье было настолько крохотным, что натянулось на груди, части которой вываливались из-под него.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в кружевном белье, эффектно присев на стол. Дополняли образ знаменитости практически невидимым макияжем и прической.

Уточним, что пикантный наряд максимально подчеркивал красоту знаменитости.

Фото получилось невероятным, но также было обнародовано в сториз.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"