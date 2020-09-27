Російський шоумен Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, здивував загримованим обличчям
Як повідомляє Politeka.net, артист виклав нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" і показав, як змінився для зйомок у фільмі "прабабуся легкої поведінки". Героя Олександра покажуть в 1980 році, тому образ підібрали відповідний.
На знімку актор позує в накидці, ймовірно, тільки після роботи гримерів. Ревва сильно змінився завдяки густим вусам, які з'явилися у нього під носом. Образ довершила зачіска з відкритим чолом і проділом, а також тіні на повіках. Знаменитість примружився і навколо очей проступили зморшки, помітно його постарілі.
"Сьогодні мене знову усиновили...",- зазначив Олександр Ревва в описі.
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Багато користувачів соціальної мережі пишуть, що актор дуже схожий на соліста групи Queen, в такому образі його складно впізнати:
"Ось кому Фреді Меркюрі потрібно грати!"; "На Фредді Меркурі схожий)))"; " Фредді, ти це?😍 💣 🔝 "; "ТОВ як вони прекрасні)))😂"; " інженер пирожков)"; "Саня-трансформер"; "син Якубовича👍 👍 🔥 🔥 🤗"; "моторошно.🤔 "; "Гусар а де ж шпага?".
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