Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, удивил загримированным лицом

Как сообщает Politeka.net, артист выложил новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм" и показал, как преобразился для съемок в фильме "Прабабушка легкого поведения". Героя Александра покажут в 1980 году, поэтому образ подобрали соответствующий.

На снимке актер позирует в накидке, вероятно, только после работы гримеров. Ревва сильно преобразился благодаря густым усам, которые появились у него под носом. Образ довершила прическа с открытым лбом и пробором, а также тени на веках. Знаменитость прищурился и вокруг глаз проступили морщины, заметно его состарившие.

"Сегодня меня опять УСЫновили...", - отметил Александр Ревва в описании.

Многие пользователи социальной сети пишут, что актер очень похож на солиста группы Queen, в таком образе его сложно узнать:

"Вот кому Фрэди Мэркюри нужно играть!"; "На Фредди Меркури похож)))"; "Фредди, ты ли это?😍💣🔝"; "Ооо как они прекрасны)))😂"; "Инженер Пирожков)"; "Саня-трансформер"; "Сын Якубовича 👍👍🔥🔥🤗"; "Жутковато.🤔"; "Гусар а где же шпага?".

Напомним, что соблазнительная жена Артура Пирожкова засветила превосходный бюст: "Богиня красоты".

Как сообщала Politeka, жена Артура Пирожкова в полупрозрачной накидке показала, чем покорила сердце знаменитого мужа: «Жрица!».

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