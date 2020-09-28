Популярный российский певец Сергей Лазарев впечатлил брутальным образом на мрачных фото

Артист, которому часто приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился снимками со своей новой фотосессии в Инстаграм.

На новых снимках певец предстал в брутальном и непривычно мрачном для него образе. Он позирует на темном фоне в темно-сером костюме с синеватым оттенком. Главной «фишкой» фотографий стала ткань, развевающаяся за его спиной, подобно одному крылу. Лазарев на снимках выглядит очень серьезным и уверенным в себе.

«Доброе утро! Я - твой ангел-хранитель... пусть и с одним крылом... Да-да, даже у ангелов-хранителей порой ломаются крылья! Но я смогу взлететь и с одним крылом...», - подписал кадры артист.

Его поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Да, это очень красиво! Просто невероятно! Потрясающая работа двух гениальных людей, каждый супер мастер своего дела. Большое удовольствие видеть это. Спасибо вам!», «Бомбический!», «Нереально красиво!», «Сережааааа, а Каролину мы будем поздравлять сегодня или нет?», «Ангелочек наш», «Боже как он себя любит», «Какой же Вы всё-таки нереальный...», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лазарев первого сентября хвастался, что сбросил 12 кг за 4 месяца.

«Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки. Но, конечно же, ушла и мышечная масса. Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы, дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся. Ну а так я доволен, мне снова 18 лет», — поделился певец с подписчиками.

Напомним, «любовник» Лорак Лазарев поразил внешностью после похудения.

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