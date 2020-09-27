Співачка Міша Романова, яка прославилася завдяки участі в "ВІА Гра", підкорила стильним образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в неймовірно красивому і ніжному вбранні. Ефектна блондинка одягла шовкову блузку в тон шкіри і брючний костюм ніжного пшеничного відтінку. Вона дивилася в камеру і посміхалася. В руках у Міші красувалася сумочка, а шию прикрашав кулон.

Варто відзначити, що виглядала Романова чудово. Вона прикрила всі свої принади, при цьому залишалася неймовірно спокусливою.

«З легкістю ми робимо більше, ніж насилу і з напругою...",- підписала фото зірка.

За годину її фото зібрало майже 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красуня", "неймовірна", "я тебе обожнюю Мічі", "Наша гордість", "що сталося? Чому одягнена. Тобі без краще", "ідеальна", «клас», «мила», «дружина мільйонера», "Ти просто космос", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Міша Романова вразила витівкою на відпочинку зі співаком Максом Барських, з яким їй приписують роман. Фолловери запитали у Міші, ким їй доводиться Макс, на що вона відповіла, що він її бос. Артистка поділилася фотографією зі спільного відпочинку з Барських, на якій сиділа під співаком.

Нагадаємо, що Міша Романова в мереживній білизні розставила ноги і викликала фурор: "Пантера!".

Як повідомляла Politeka, Міша Романова в сліпучому образі з двома красунями змусила затамувати подих: "Нова ВІА Гра".

Також Politeka писала, що Міша Романова з бюстом напоказ затьмарила своїх подружок:"ми зараз...".