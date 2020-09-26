Українська актриса Ольга Сумська поділилася знімками з конкурсу краси

Як передає Politeka.net, кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Конкурс краси Mrs. Ukraine International розкішний вечір разом з неймовірними красунями, успішними леді від 29 до 55 років, про яких напишу окремий пост, бо вони дійсно варті того, щоб ви про них знали!",- повідомила актриса в підписі до знімків.

Але увагу шанувальників привернула саме Ольга Сумська, а не учасниці конкурсу.

54-річна актриса в сяючому вбранні просто затьмарила головних красунь України.

Фанати не стримували себе в коментарях, нахвалюючи красу актриси.

"Оля, ну ви в курсі, що найкрасивіша", Оля, ви найкрасивіша жінка України"," ви неймовірна", " крім Ольги Сумської ніхто красою не блищить!!", "Олечка, Ви сама, найкрасивіша", - писали під постом Сумської.

Раніше ми повідомляли, що

ктріса знялася для обкладинки журналу для візажистів. Вона позувала з білим волоссям, ідеальною білосніжною шкірою і яскравим макіяжем, а її образ доповнила капелюшок.

Варто відзначити, що на знімку Сумська виглядає як мінімум на 20 років молодше. На це звернули увагу всі шанувальники. Крім цього, багато хто перестав впізнавати актрису.

Нагадаємо, що помолоділа Сумська вразила кадрами з відпочинку: "сама досконалість!».

Як повідомляла Politeka, Сумська зібралася на вулицю в шовковій піжамі, приголомшивши зовнішнім виглядом: "Генетика - це сила!".

Також Politeka писала, що Сумська пояснила, хто не дає Україні бути успішною:"приходять, щоб збагачуватися".