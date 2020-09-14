Знаменита українська актриса Ольга Сумська, яку знають, як українську Роксолану, здивувала різкою зміною іміджу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 54-річна Сумська поділилася свіжим фото. Актриса знялася для обкладинки журналу для візажистів. Вона позувала з білим волоссям, ідеальною білосніжною шкірою і яскравим макіяжем. Образ доповнив капелюшок.

"Як я обожнюю змінювати імідж у творчих проектах, а от у житті не дуже..Одна з кращих фотосесій для журналу "Макіяж", - підписала фото зірка.

Варто відзначити, що на знімку Сумська виглядає як мінімум на 20 років молодше. На це звернули увагу всі шанувальники. Крім цього, багато хто перестав впізнавати актрису.

За пару годин пост зірки зібрав майже тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Образ, бомба. Візажист постарався, відразу навіть не впізнала вас", "Ну, бомба!», «Красиво. Але спочатку я подумала, що це Лайма», «ви така красуня...я Вами захоплююся.... Відразу видно, коли у жінки все ОК!", "Взагалі інша)", "ви прекрасні вау", "Чудова", "не віриться, що це ви. Так зробили грімм, що відразу подумаєш, що інша людина", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська поділилася кадром з відпочинку на морі.

Нагадаємо, що помолоділа Сумська вразила кадрами з відпочинку: "сама досконалість!".

Як повідомляла Politeka, Сумська зібралася на вулицю в шовковій піжамі, приголомшивши зовнішнім виглядом: "Генетика - це сила!".

Також Politeka писала, що Сумська пояснила, хто не дає Україні бути успішною:"приходять, щоб збагачуватися".