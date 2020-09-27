Новий тиждень принесе українцям теплу і затишну осінню погоду

Як повідомляє Politeka.net, синоптик Наталка Діденко поділилася свіжим прогнозом на 28 вересня у своєму ролику на Facebook (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Якщо у когось сьогодні йшов дощ, у кого навіть позоливало, і каналізації опинилися в не дуже хорошому стані, наприклад в Івано-Франківську, то завтра, в понеділок всі підуть на роботу в гарному настрої, я сподіваюся, тому що буде перерва", - зазначила вона.

Згідно зі словами Наталії, 28 вересня по всій Україні буде суха і переважно сонячна погода, хоча вже не спекотна. У західних, північних і центральних регіонах прогнозується дещо прохолодний вітер.

На Заході та на Півночі (Вінницька область) температура підвищиться до 15-19 градусів з позначкою "+", на Півдні та Південному заході буде ще тепліше: від +22 до +26 градусів. У Києві очікується комфортна погода: близько + 20 градусів, без опадів.

Gepostet von Наталка Діденко am Sonntag, 27. September 2020

"Неділя, свято Воздвиження. Як то кажуть, сам Бог велів відпочити, побути вдома, по осінньому, легко посумувати. Сподіваюся, дощик всім в радість, тому бажаю гарного, приємного, затишного сімейного дня", - зазначила Наталка Діденко у своєму відеозверненні до українців.

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