Новая неделя принесет украинцам теплую и уютную осеннюю погоду

Как сообщает Politeka.net, синоптик Наталья Диденко поделилась свежим прогнозом на 28 сентября в своем ролике на Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Если у кого-то сегодня шел дождь, у кого даже позаливало, и канализации оказались в не очень хорошем состоянии, например в Ивано-Франковске, то завтра, в понедельник все пойдут на работу в хорошем настроении, я надеюсь, потому что будет перерыв", - отметила она.

Согласно словам Натальи, 28 сентября по всей Украине будет сухая и преимущественно солнечная погода, хотя уже не жаркая. В западных, северных и центральных регионах прогнозируется несколько прохладный ветер.

На Западе и на Севере (Винницкая область) температура повысится до 15-19 градусов с отметкой "+", на Юге и Юго-Западе будет еще теплее: от +22 до +26 градусов. В Киеве ожидается комфортная погода: около +20 градусов, без осадков.

Gepostet von Наталка Діденко am Sonntag, 27. September 2020

"Воскресенье, праздник Воздвижения. Как говорится, сам Бог велел отдохнуть, побыть дома, по осеннему, легко погрустить. Надеюсь, дождик всем в радость, поэтому желаю хорошего, приятного, уютного семейного дня", - отметила Наталья Диденко в своем видеообращении к украинцам.

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