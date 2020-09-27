Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі похвалилася фігурою в білизні перед дзеркалом

Модель часто показує себе в природних і невимушених образах. При цьому дівчині подобається епатувати публіку кадрами, на яких він без макіяжу, укладок і навіть без білизни. Віддаючи перевагу природності Емілі намагається показувати саме такі кадри.

На сторінці дівчини в Instagram найбільше коментарів збирають пости, на яких вона в провокаційних образах – міні-бікіні, мереживній білизні або коротеньких топах, що оголюють груди. Ратаковскі виблискує на кадрах засмаглим тілом і ракурс для цього підбирає завжди найвдаліший.

На одному з таких фото Емілі в білому ТОПі, що підкреслює груди, показала себе з різних сторін, повернувшись до дзеркала і засвітивши при цьому також і сідниці.

"Досить, це прекрасно ""красиве дзеркальне фото 🌹», «яке красиве дзеркало🔥» «яке чисте дзеркало», «досконала душа в ідеальному тілі в ідеальному будинку в оточенні ідеальних людей на ідеальній планеті», «кожна деталь про тебе прекрасна досконалість», « чудово з усіх боків🌹», "🖤 це фото 📸 👌 така красива".

Супермодель вже давно довела, що здатна вражати публіку і фанатів не тільки на модних показах на сцені, але ще і вдома в простих образах і навіть без прикрас. Дівчині подобаються лаконічні вбрання, тому найчастіше вона вважає за краще вуличний стиль, а на пляжі з'являється в класичних міні-бікіні.

Не так давно Емілі на своїх Селфі вдалося підкреслити природну красу. З мінімумом макіяжу, без блузки і в синіх джинсах з високою талією модель виглядала дуже спокусливо. При цьому Емілі показала груди в мереживах з вдалого ракурсу, позуючи поруч з ванною:

"👹 🗿 👽 💗OMG😲 ти така біса красива, чорт візьми, як це взагалі можливо 😍 я так в любові і таю 🤤 хе-хе 💗», «ти красива ХХ», «приємно тебе бачити такою солодкою», " який макіяж і які кольори ви використовували? Завжди виглядай природно красивою @emrata", "Красиво 😍»," таку красуню не можна не любити".

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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