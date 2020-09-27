Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в белье перед зеркалом

Модель часто показывает себя в естественных и непринужденных образах. При этом девушке нравится эпатировать публику кадрами, на которых он без макияжа, укладок и даже без белья. Предпочитая естественность Эмили старается показывать именно такие кадры.

На странице девушки в Инстаграм больше всего комментариев собирают посты, на которых она в провокационных образах – мини-бикини, кружевном белье или коротеньких топах, оголяющих грудь. Ратаковски сверкает на кадрах загорелым телом и ракурс для этого подбирает всегда самый удачный.

На одном из таких фото Эмили в белом топе, подчеркивающим грудь, показала себя с разных сторон, повернувшись к зеркалу и засветив при этом также и ягодицы.

«Довольно, это прекрасно» «Красивое зеркальное фото 🌹», «Какое красивое зеркало, девочка, ну разве можно так?🔥» «Какое чистое зеркало», «Совершенная душа в идеальном теле в идеальном доме в окружении идеальных людей на идеальной планете», «Каждая деталь о тебе прекрасное совершенство», «Великолепно со всех сторон🌹», «🖤 ​​это фото 📸👌 такая красивая».

Супермодель уже давно доказала, что способна поражать публику и фанатов не только на модных показах на сцене, но еще и дома в простых образах и даже без украшений. Девушке нравятся лаконичные наряды, поэтому чаще всего она предпочитает уличный стиль, а на пляже появляется в классических мини-бикини.

Не так давно Эмили на своих селфи удалось подчеркнуть естественную красоту. С минимумом макияжа, без блузки и в синих джинсах с высокой талией модель выглядела очень соблазнительно. При этом Эмили показала грудь в кружевах с удачного ракурса, позируя рядом с ванной:

«👹🗿👽💗 OMG 😲 ты такая чертовски красивая, черт возьми, как это вообще возможно 😍 Я так в любви и таю 🤤 хе-хе 💗», «Ты красивая хх», «Приятно тебя видеть такой сладкой», «Какой макияж и какие цвета вы использовали? Всегда выгляди естественно красивой @emrata», «Красиво 😍», «такую красотку нельзя не любить».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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