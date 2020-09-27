Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіни Ліза Галкіна вразила своїми талантами

Як повідомляє Politeka.net, в новому навчальному році діти Примадонни пішли в перший клас. До школи, малюки навчилися писати, читати і рахувати. Крім того, вони гарно говорять французькою. Адже з малих років з ними займався гувернер. На цьому наполіг Максим Галкін, який захотів, щоб його спадкоємці вчили мови.

Кілька годин тому Максим Галкін вирішив поділитися успіхами дочки у вивченні французької (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

У своєму мікроблозі шоумен показав, як віртуозно у 6-річної дівчинки виходить розмовляти французькою. Максим Галкін намагається якомога більше часу проводити з дітьми, тому і уроки він робить з ними. На відео телеведучий гарно розмовляє французькою мовою, ставлячи дочці питання. Вона відповідає йому, прекрасно формулюючи фрази і речення іноземною мовою.

А в кінці відео можна побачити, як Максим Галкін ласкаво цілує дівчинку в лоб, заохочуючи її за старання.

Відео буквально викликало фурор в мережі. Користувачі мережі прийшли в захват від відповідного відео, засипавши маленьку трудівницю компліментами, зазначивши, що Максим Галкін прекрасний батько.

"Дівчинка дуже правильне виховання отримує👍 без пафосу і кривлянь, розумничка", " Максим, моє захоплення! ❤ ️ ", "Молочинки всі) і тато і донечка🤗", "Це круто, дууууже круто 👍вище всяких похвал 💯", " Ліза розумничка, а тато то який задоволений👍 🔥 😊", "зупер! Розумниця, Лизок! ❤️💥".

Нагадаємо, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї.

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