Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкины Лиза Галкина впечатлила своими талантами

Как сообщает Politeka.net, в новом учебном году дети Примадонны пошли в первый класс. К школе, малыши научились писать, читать и считать. Кроме того, они бегло говорят на французском. Ведь с малых лет с ними занимался гувернер. На этом настоял Максим Галкин, который захотел, чтобы его наследники учили языки.

Несколько часов назад Максим Галкин решил поделиться успехами дочери в изучении французского (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В своем микроблоге шоумен показал, как виртуозно у 6-летней девочки получается разговарить на французском. Максим Галкин старается как можно больше времени проводить с детьми, поэтому и уроки он делает с ними. На видео телеведущий бегло разговаривает на французском языке, задавая дочери вопросы. Она отвечает ему, прекрасно формулируя фразы и предложения на иностранном языке.

А в конце видео можно увидеть, как Максим Галкин ласково целует девочку в лоб, поощряя ее за старания.

Видео буквально произвело фурор в сети. Пользователи сети пришли в восторг от соответствующего видео, засыпав маленькую труженицу комплиментами, отметив, что Максим Галкин прекрасный отец.

"Девочка очень правильное воспитание получает👍 без пафоса и кривляний, умничка", "Максим, мое восхищение! ❤️", "Молочинки все) и папа и доченька🤗", "Это круто, ооооочень круто 👍выше всяких похвал 💯", "Лиза умничка, а папа то какой довольный 👍🔥😊", "Супер! Умница, Лизок! ❤️💥".

Напомним, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи.

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