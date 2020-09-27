Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна розчулила користувачів мережі милим відео та фото

Як повідомляє Politeka.net, російський телеведучий Максим Галкін і співачка Алла Пугачова виховують близнюків Лізу і Гаррі. Зоряні спадкоємці вже зачарували користувачів мережі. Всі захоплюються їх талантом, кмітливістю і красою.

У мережі існує безліч фанатських сторінок, де діляться яскравими кадрами з життя Лізи Галкіної.

Кілька років тому відбувся перший показ дитячої лінії одягу Yudashkin Kids. У цьому показі взяли участь діти знаменитостей, але справжньою зіркою стала крихта Ліза. Фанати Лізи вирішили нагадати про той день і опублікували на одній з фанатських сторінок її фото і відео.

Ліза Галкіна вийшла на подіум у весільній сукні та фаті. Компанію малятці склав плюшевий ведмедик, якого дівчинка зворушливо притискала до грудей. Потім вона відкинула його і взяла в руки весільний букет. Гості показу були в захваті від того, як поводиться на подіумі Ліза. Всі в черговий раз переконалися, що дівчинка росте справжньою зіркою.

Користувачі мережі в свою чергу залишили для Лізи безліч хвалебних відгуків. Правда були і ті, хто зазначив, що дівчинці рано поставати в такому образі та не оцінили його.

"Ну це вже перебір! Куди поспішайте, дорослі тітки і дядьки?", "Навіщо на дитину в це нарядили? Не терпиться вам? Так ось, час пролетить, не встигнете озирнутися! Че попало творіть", " незвичайна красуня!) супер)", " Дитина Диво... але образ... Дайте поб'ють дітьми💕", "це просто шедевр"," маленька принцеса", " лялька! Ангел!", "Жах просто! Як бабка в 65 років 😁".

Нагадаємо, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї.

Як повідомляла Politeka, з'ясувалося, як буде виглядати дочка Пугачової і Галкіна в 17 років.

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