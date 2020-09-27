Популярна російська виконавиця Анна Семенович вразила красою в оригінальному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото зі зйомок кліпу «Манібой». На фото вона постала в спідниці, кофтині з пікантним декольте і сорочці, пов'язаній зверху вбрання. Варто відзначити, що неосяжні груди Анни прикривала чорна сіточка, але через неї добре проглядалося красиве декольте і спокусливі «персики» співачки.

«У нас 2,5 мільйонів переглядів за тиждень. Спасибі вам мої любі. Я така щаслива, що мій кліп #манібой вам сподобався. Це колосальна робота великого колективу і Ваші перегляди, це як оплески на концерті», - заявила Семенович.

За годину її пост зібрав понад 6 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ань, ви така яскрава і зсередини ніби світитеся, очей просто не відірвати", "Анна ти красуня!", "Найстильніша", "Спасибі вам за прекрасну пісню і шикарний кліп!", "Складно сказати, який улюблений, напевно всі", " Всі кліпи чудові. Ганнуся ви найкраща. Незважаючи на багато поганих коментарів навколо Анни, я вважаю що кліп бомба як завжди) всі кому не подобається просто заздрять, зробіть краще і тоді говоріть!» ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Анна Семенович розлютила вульгарною витівкою:"чоловіки люблять пишні жіночі попи".

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