Російська співачка Анна Семенович в образі спокусливої ворожки нарвалася на жорстку критику через вульгарну витівку

Як передає Politeka.net, уривок з передачі з'явився в Instagram зірки. Анна сиділа перед камерами в тісному піджачку і хустці на голові. Перед нею на столі красувалося тісто, з якого співачка сформувала хліб. Анна із задоволенням м'яла тісто.

"Приємно його трогати. Я розумію чоловіків, чому вони люблять пишні жіночі попи. Ось це дуже схоже на пишну жіночу попу. Така ж повітряна і смачно пахне. Мммм», - заявила Семенович, трогаючи тісто.

Варто відзначити, що на артистку тут же обрушився шквал критики. Шанувальники порахували її витівку неймовірно вульгарною і огидною. У коментарях артистці залишили масу гнівних слів.

"Ти що з чим порівнюєш? Хліб всьому голова, ну якщо у деяких замість голови жопа, тоді можна», "не ну реально це блюзнірство", "не можна порівнювати п'яту точку гордині і тісто - хліб всьому голова!!!! Це не сумісні речі», «що в голові у цієї людини? таке порівняння", "це деградація", "Ань, ти чого хліб з попою порівнюєш тепер?» ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Семенович зухвало схилилася над більярдним столом, "викотивши" свої кулі: "вік бере своє".

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