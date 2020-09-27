Відома модель і актриса Памела Андерсон потрясла оголеним виглядом після купання

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" архівне фото, на якому постала без одягу. Молода Памела Андерсон постала перед шанувальниками крупним планом, судячи з вологим і злиплим волоссям красуня незадовго до зйомки вилізла з води, кілька крапель навіть скотилися по шкірі.

На чорно-білому знімку модель відображена топлес, хоча більша частина її грудей зникла за кадром. Памела спокусливо відкрила рот, показавши рівні білі зуби. До того ж, вона млосно подивилася в камеру, щоб звести з розуму чоловіків.

Зараз Памелі Андерсон 53 роки, проте багато фанатів вважають, що з роками вона стала тільки красивіша. Сама ж модель регулярно радує фанатів архівними фото з 90-х, коли була на піку кар'єри. Нещодавно вона виклала в соцмережі знімок, на якому застигла в дуже відвертому образі.

У сторіз актриса постала в екстремально короткій сукні, яка нагадала халат медсестри. Сміливе декольте показало пишні груди красуні у всій красі, лише злегка прикривши найпікантніші місця.

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