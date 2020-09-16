Знаменита топ-модель російського походження Ірина Шейк порадувала шанувальників яскравим знімком

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Модель була одягнена в спортивний костюм і туфлі на підборах. Красуня сфотографувала себе знизу, щоб показати всі свої достоїнства. Родзинкою образу став короткий топ, який відкрив погляду плоский животик зірки.

За півдня пост моделі зібрав понад 180 тисяч лайків. У коментарях їй залишили безліч захоплених відгуків.

"Ірина супер", "як це можливо взагалі?? У мене з такого ракурсу будуть стегна і два підборіддя", "Іришка Шайхлісламова любов всього мого життя", "Королева Ірина", "дивовижна"," Ірина, здорово вийшло! Ноги нескінченні!", "Вона в туфлях або мені здається?", "Моя любов", " Фото клас!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк порадувала колоритними осінніми образами. Красуня взяла участь у фотосесії для глянцевого журналу, в якому постала в дуже крутих і стильних нарядах. На одному зі знімків модель позувала в теплому боді з великим коміром. Також красуня постала в ніжному жіночному вбранні з мереживами нейтральних відтінків.

Нагадаємо, що розкішна Ірина Шейк спустила сукню, оголивши найсолодші місця: "Королева".

Як повідомляла Politeka, апетитна Ірина Шейк зігнулася в одній білизні і розбурхала фантазії: "в жар кидає".

Також Politeka писала, що соковита Ірина Шейк стиснула бюст тугою тканиною і прогнулася заради пікантного фото: ніхто не встоїть.