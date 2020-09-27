Зірка шоу "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару похвалилася розкішною фігурою в чорній сукні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала серію фото, на яких постала в обтягуючій сукні. Судячи з усього, фото було зроблено перед зйомками, так як Ірина була з мікрофоном на обличчі. Можна припустити, що це образ Ірини з нового концерту. Вона позувала на камеру, ніжно склавши руки і повернувшись спиною до об'єктива. Виглядала Сопонару одночасно спокусливо, пікантно і ніжно. Її вигини звели з розуму шанувальників.

"Трохи мене", - підписала фото зірка.

За 40 хвилин пост Сопонару зібрав майже 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"О Боже Ти така красива", "З тобою ніхто не зрівняється", "красуня", "Прикольно", "Клас", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що зірка «Жіночого кварталу» похвалилася розкішною фігурою, вбравшись в зухвале міні. Ірина зняла відео для TikTok. Вона сиділа на кріслі, ефектно розставивши ноги. Варто відзначити, що Сопонару – володарка неймовірної фігурки і струнких ніжок, які вона не соромиться показувати.

Відзначимо, що Сопонару одна з найуспішніших артисток «Жіночого кварталу». Вона знімається в кіно і веде випуск жартівливих новин на «1+1».

Нагадаємо, що Ірина Сопонару звела з розуму постільними витівками в одній білизні:"можуть тільки дівчатка".

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару викликала фурор у сукні з величезним вирізом до пупка: "Вау".

Також Politeka писала, що Ірина Сопонару обтягнула принади, приголомшивши сонячною красою:"Хороша".