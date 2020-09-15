Популярна українська актриса, зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару похвалилася фігуркою в обтягуючому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина стояла перед дзеркалом в обтягуючій спідниці і короткому топі оранжевого кольору. Образ красуня доповнила сонцезахисними окулярами. Трикотажний наряд підкреслив ідеальні вигини фігурки Сопонару, а колір вбрання зробив її образ ніжним і сонячним.

"Дзеркальне дзеркало на стіні", - підписала знімок Сопонару.

За годину фото актриси зібрало понад 2 тисячі лайків. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Краса", "Іришка як завжди🔥»,"найкраща", «Хороша», «Вах», «Прекрасно", " Красотулька!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сопонару показалася перед шанувальниками у всій красі. Дівчина одягла спокусливе бікіні, яке підкреслило її ідеальну фігуру. Сопонару позувала біля басейну, демонструючи своє засмагле тіло. На фото можна побачити, як дівчина злегка опустила руку вниз під плавки, завдяки чому образ став особливо пікантним.

Крім цього, нещодавно зірка "Квартал 95" поділилася кадрами з відпочинку. Дівчина позувала в білій сорочці і топі з декольте. Сопонару приспустила наряд, в результаті чого в кадр потрапило тату на інтимному місці.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару звела з розуму "секретом" у вбранні з декольте: "Фантастика!".

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару розставила ноги на камеру і викликала фурор: «Кайфово вийшло».

Також Politeka писала, що Ірина Сопонару звела з розуму постільними витівками в одній білизні:"можуть тільки дівчатка".