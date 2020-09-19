Зірка студії "Квартал-95" Ірина Сопонару похвалилася чарівним зовнішнім виглядом в мережі

Як передає Politeka.net, ефектна блондинка студії" Квартал-95 " вже не перший рік радує глядачів своїм гумором на сцені і красою в соціальних мережах.

Так, у себе в Instagram молода артистка розмітила свіже фото, на якому попозувала в довгій білій сукні з глибоким вирізом на грудях.

Сопонару граціозно застигла в позі статуї, а біля її ніг розлігся пес великої породи.

"Що по суботі, гайз? Хто куди сьогодні? Танці, прогулянки, чил? Пишіть в коментах, як проводите дозвілля🖤», - запитала Ірина у своїх підписчиків.

Користувачі мережі не поскупилися на компліменти для артистки.

"Класний песик", "Відмінно виглядаєш«, "Красуня", «ВАу», "Королева", - ці та інші захоплені коментарі залишили фоловери під знімком.

Раніше ми писали, що Сопонару здалася перед шанувальниками у всій красі. Дівчина одягла спокусливе бікіні, яке підкреслило її ідеальну фігуру. Сопонару позувала біля басейну, демонструючи своє засмагле тіло. На фото можна побачити, як дівчина злегка опустила руку вниз під плавки, завдяки чому образ став особливо пікантним.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару звела з розуму "секретом «у вбранні з декольте:" Фантастика!».

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару розставила ноги на камеру і викликала фурор: «Кайфово вийшло».

Також Politeka писала, що Ірина Сопонару звела з розуму постільними витівками в одній білизні:"можуть тільки дівчатка".