Зірка не така, якою її звикли бачити

Виконавиця ролі Валюхи Будько в "Сватах", Тетяна Кравченко, здивувала зовнішнім виглядом

Незліченні фанати таланту відомої артистки опублікували в одній з відповідних груп кадр з серіалу, повідомляє Politeka.net.

Зірка здивувала зовнішнім виглядом, адже у неї був досить сумний погляд. "Валюха" позувала за столом, склавши перед собою руки. Артистка уважно дивилася на когось.

Героїня серіалу одягла сукню з квітковим принтом, яку злегка приспустила з плеча, на шиї зірки висів довгий ланцюжок, а у вухах - акуратні сережки під колір одягу.

Темне волосся було прибране назад.

"Свати - це серіал, який хочеться переглядати знову і знову❤️️️", - написали автори поста.

За дві години публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Тетяна Кравченко - це душа серіалу, образ російської жінки, м'яка, тепла, приваблива, хочеться поруч з такою жінкою бути, тягнутися, як до сонця🌸 🌸 🌸", " так !!!! Відмінний серіал!!!👍👏👏👏👏🌹🌹🌹", "Я вже років 5 дивлюся кожен день! Знаю кожен момент. І все одно дивлюся. З нетерпінням хочеться продовження","це точно, обожнюю "Сватів". Напам'ять знаю і все одно дивлюся"," згодна на 1000%💕 💕 💕", "з вашою участю всі фільми хочеться переглядати, не тільки "Свати". Народна актриса", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тетяна Кравченко стояла на вулиці, а хлопець захотів сфотографуватися з нею. Варто відзначити, що виглядала актриса чудово. Вона була дуже стильно одягнена. Кравченко вибрала вільні штани, асиметричну кофту, а зверху накинула джинсову куртку. Крім цього, актриса була сильно нафарбована.

Нагадаємо, що щаслива Тетяна Кравченко вразила зовнішністю в реальному житті: фанати Пугачової оцінили.

Як повідомляла Politeka, Тетяна Кравченко переполошила немічним виглядом, рідкісний кадр.

Також Politeka писала, що Тетяна Кравченко вразила наповал елегантним чином:»Мадам, ви просто принадність".