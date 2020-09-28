Звезда не такая, какой ее привыкли видеть

Исполнительница роли Валюхи Будько в «Сватах», Татьяна Кравченко, удивила внешним видом

Бесчисленные фанаты таланта известной артистки опубликовали в одной из соответствующих групп кадр из сериала, сообщает Politeka.net.

Звезда удивила внешним видом, ведь у нее был довольно грустный взгляд. "Валюха" позировала за столом, сложив перед собой руки. Артистка внимательно смотрела на кого-то.

Героиня сериала надела платье с цветочным принтом, которое слегка приспустилось с плеча, на шее звезды висела длинная цепочка, а в ушах - аккуратные сережки под цвет одежды.

Темные волосы были убраны назад.

"Сваты — это сериал, который хочется пересматривать снова и снова ❤️☀️", - написали авторы поста.

За два часа публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"Татьяна Кравченко - это душа сериала, образ русской женщины, мягкая, тёплая, притягательная, хочется рядом с такой женщиной быть, тянуться, как к солнцу🌸🌸🌸", "Да !!!! Отличный сериал!!!👍👏👏👏👏🌹🌹🌹", "Я уже лет 5 смотрю каждый день! Знаю каждый момент. И все равно смотрю. С нетерпением хочется продолжения", "Это точно,обожаю "Сватов". Наизусть знаю и все равно смотрю", "Согласна на 1000%💕💕💕", "С Вашим участием все фильмы хочется пересматривать, не только "Сваты". НАРОДНАЯ актриса", - написали пользователи сети.

Напомним, Татьяна Кравченко стояла на улице, а парень захотел сфотографироваться с ней. Стоит отметить, что выглядела актриса превосходно. Она была очень стильно одета. Кравченко выбрала свободные брюки, асимметричную кофту, а сверху накинула джинсовую куртку. Кроме этого, актриса была сильно накрашена.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».