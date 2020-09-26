Російська зірка Ольга Бузова знову "купається" в розкішних подарунках

Про це пише Politeka.net.

Свіжий знімок популярна співачка опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

Так, Ольга Бузова на тлі чуток про розставання з Давою Манукяном продовжує інтригувати фотографіями, де вона хвалиться романтичними подарунками.

На цей раз красуня позувала на тлі величезного плюшевого ведмедя і рожевих повітряних куль. Найцікавіше, що Ольга Бузова не розкриває ім'я людини, яка "завалює" її подарунками останнім часом.

"Яка краса. Олечка ти прекрасна, який тепер у вас новий величезний плюшевий житель", "за календарем начебто немає Свята", " щось-нога якась прогнута, і немає ікри на нозі....хто так фотку криво відфотошопив", " Оля ти як завжди Красуня на висоті. Дуже зворушливо і красиво. І що б там люди не говорили, як би не пліткували, заздрили. Завжди так і поводься, ти Бджілка-трудівниця наша. І ти гідна кращого. Я вірю в те що з Давидом ви одне ціле", "Бузова Стара така, дітей пора вже, тільки твій король підліток навряд чи годиться для цього", " а де ж Ваш ведмедик?", "Світом править любов", "найкрасивіша дівчина, у якої найкращий хлопець", - відреагували фанати на публікацію.

Додамо, що під публікацією "відзначився" і сам коханий співачки Давид Манукян.

Блогер і співак відповів на критику деяких користувачів, яким не сподобалося фото Ольги Бузової з подарунками.

"Не подобається, можете не дивитися", - написав Манукян в коментарях.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".

Також Politeka писала, що змучена Бузова поскаржилася на самопочуття, ледь стоячи на ногах: "Оля, зберися!"