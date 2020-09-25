Перетворення Ольги Бузової припало до душі її численним шанувальникам

Про це пише Politeka.net.

Так, російська зірка Ольга Бузова опублікувала в своєму особистому мікроблозі Instagram нове фото, за допомогою якого вразила схожістю з Дженніфер Лопес.

На знімку Олю Бузову можна побачити в новому образі: яскравий макіяж з губами, які виділяються, і чубчик з довгими локонами спереду.

Крім нового образу, Оля Бузова, мабуть, вирішила похвалитися розкішним подарунком, а, саме, букетом пишних червоних троянд.

Однак, російська співачка вирішила зберегти інтригу і не написала в Instagram, від кого саме вона отримала розкішний букет квітів.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і відзначили, що завдяки новому образу вона дуже схожа на Дженніфер Лопес.

"Сподіваюся від Дави?", "Оль, тобі дуже йде чубчик, як ніби зовсім інший чоловічок, а образ в сторіс шикарний, квіточки теж шикарні", "Молода Джей Ло", "Боже, Оль тобі так йде ця зачіска", "красуня", "позлити коханого - це святе", "Богиня", "де Давид, давай розповідай", "А що ми такі красиві?", "Краща гідна кращого", "Ну богиня ж", "на японку схожа", "Губи стають все більше і більше" - підкреслили фанати в коментарях під новим знімком.

Раніше ми розповідали, як Ольга Бузова пококетувала без ліфчика.

Бузова вирішила знятися без білизни в жаркому образі в східному стилі. Масивні прикраси і яскравий макіяж перетворили її в спокусливу танцівницю.

На представленому фото Ольга млосно позувала, дивлячись в об'єктив і прикрила груди руками. Її голову прикрашають масивні намиста з камінням, як би привертаючи більше уваги до себе, ніж факт того, що Ольга позувала оголена.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".

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