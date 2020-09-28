Російську співачку Аллу Пугачову разом з усім сімейством зняли під час одного з виходів у світ

Примадонна разом з чоловіком, Максимом Галкіним, і дітьми - Лізою та Гаррі, виглядали дуже стильно і яскраво, повідомляє Politeka.net.

Фото сім'ї з'явилося в одній з фан-груп. Алла Пугачова вибрала червоне пальто і такого ж кольору кофту з чорним принтом. Також співачка йшла в синіх джинсах, червоних туфлях і шкарпетках. Завершили образ окуляри. Артистка вела за ручку доньку.

Дівчинка в чорному пальто, бежевій кофті і світлих джинсах виглядала стильно як мама.

Позаду йшов Максим Галкін з сином. Обидва виглядали відмінно в своїх яскравих куртках і джинсах різних кольорів.

"Сімейний вихід)❤️🙏 🏼", - підписали автори поста.

За дві години пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Королівська сім'я!!! Виховання дітей чудове! Аллочко, не дарма я вас люблю з дитинства, Максим...чоловік і батько на 10000%", " дуже позитивні і життєрадісні ! Дай бог всім їм здоров'я! Любові!", "Чудова сім'я" ," такі всі красиві ☺️😍❤️🤗😍 👍👌👍😘😘😘", "Круто!!!! Вся сім'я в зборі!!!!Все чудово виглядаєте!!!Все просто СУПЕР", " Хочу також виглядати в свої 70 по доброму захоплююся. Буду без всіх підтяжок намагатися", "я вас люблю ви відмінні батьки і діти чарівні", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в одному з фан-акаунтів в Instagram з'явилося кумедне сімейне відео з Галкіним і його малюками.

На кадрах можна побачити, як батько розважається з дітьми. Діти явно готуються відправитися в школу і вже одягнені у форму. Однак, їх тато не хоче відпускати так просто.

Нагадавши, оскаженілі сусіди ополчилися на Пугачову: "на камеру будує з себе пристойну, а насправді...".

Як повідомляла Politeka, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї: «щось замишляють».

Також Politeka писала, що змучений Галкін обмовився про дітей-школярів від Алли Пугачової.