Внучка Ротару Соня Євдокименко похвалилася стильним образом, який обрала для прогулянки по Нью-Йорку

Як повідомляє Politeka.net, зараз внучці Софії Ротару Соні Євдокименко всього 19 років, проте, дівчина даремно часу не втрачала і за такий юний вік змогла багато чого досягти сама: стала обличчям модного бренду, взяла участь у фотосесіях для модних колекцій і підкорила подіуми.

Зараз вона вчиться в школі Дизайну Парсонс, а також будує кар'єру моделі і веде свій блог в Instagram. Кілька годин тому вона показала там фото з прогулянки.

Зокрема, дівчина вирушила в Сохо - модний район Нью-Йорка, куди жителі довколишніх міст приїжджають за покупками. Тут багато дизайнерських бутиків, елітних мережевих магазинів і картинних галерей.

До слова, людей на кадрах майже не видно - городяни все ж намагаються залишатися вдома.

Внучка легенди обрала для появи на публіці приталене коротке пальто пісочного відтінку. Під нього вона одягла сукню-сорочку білого кольору. Коротка довжина обновок акцентувала увагу на гордості Соні - її довгих ногах. Осінній образ вона доповнила стильними аксесуарами: золотими тонкими кільцями і шкіряною сумкою-бананкою. Природний макіяж і розпущене волосся доповнили елегантний лук дівчини.

Багато користувачів мережі не забули захоплюватися її красою і залишили дівчині тонну компліментів. Мама дівчини також оцінила фото Соні залишивши їй сердечко.

"Красуня як завжди👏 👍 💕 😍"," зупер красиво !!! 👏 ", "Сонечка красуня!💗 ", "Стильно👏", " дуже класна і симпатична панянка!", "Неможливо красиве", "яка атмосфера😍", " ви дуже красива. Приголомшливо".

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