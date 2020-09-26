Юна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася кадрами з нової квартири

Як передає Politeka.net, фото після переїзду співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Все буде наповнене сміхом, свіжими квітами і хорошою музикою", - повідомила вона в підписі до посту.

Судячи з геолокації, нову квартиру вона придбала на Манхеттені.

У кадрі Соня постала сидячи на підлозі і роблячи селфі, яке видалося досить пікантним, оскільки одягалася красуня в шовкову піжаму з мереживним низом.

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Шанувальники не тільки привітали Соню з обновкою, а й відзначили нереальну красу внучки легендарної співачки Софії Ротару.

"З переїздом на нову квартиру", "Вітаємо з новим будинком", "ти прекрасна", "Ви красуня", - писали в коментарях під постом.

Раніше внучка Софії Ротару влаштувала зухвалу фотосесію в машині в спокусливому вбранні. На фото Соня сидить в авто з відкритими дверцятами. На дівчині стильний купальник кольору хакі з глибоким декольте і кокетливим декором на ньому. Зверху красуня накинула вільну білу сорочку, яку вона залишила розстебнутою.