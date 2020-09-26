Юна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася кадрами з нової квартири
"Все буде наповнене сміхом, свіжими квітами і хорошою музикою", - повідомила вона в підписі до посту.
Судячи з геолокації, нову квартиру вона придбала на Манхеттені.
У кадрі Соня постала сидячи на підлозі і роблячи селфі, яке видалося досить пікантним, оскільки одягалася красуня в шовкову піжаму з мереживним низом.
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Шанувальники не тільки привітали Соню з обновкою, а й відзначили нереальну красу внучки легендарної співачки Софії Ротару.
"З переїздом на нову квартиру", "Вітаємо з новим будинком", "ти прекрасна", "Ви красуня", - писали в коментарях під постом.
Раніше внучка Софії Ротару влаштувала зухвалу фотосесію в машині в спокусливому вбранні. На фото Соня сидить в авто з відкритими дверцятами. На дівчині стильний купальник кольору хакі з глибоким декольте і кокетливим декором на ньому. Зверху красуня накинула вільну білу сорочку, яку вона залишила розстебнутою.
Нагадаємо, зухвала внучка Ротару показала майстер-клас на рингу, бабуся може бути спокійна.
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Також Politeka писала, що внучка Ротару вразила нарядом для прогулянки по Нью-Йорку, мама не стрималася.