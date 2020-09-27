Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачний томатний прованський пиріг
Як повідомляє Politeka.net, оригінальним рецептом він поділився у себе в Instagram. За словами Клопотенко, знадобиться всього 5 інгредієнтів, щоб приготувати неймовірно смачне частування.
Вам знадобиться:
- листкове тісто,
- 600 гр томатів-сливок,
- 250 гр цибулі,
- 2 ст. л. коньяку,
- прованські трави.
Листкове тісто можна купити або зробити самостійно. Томати наріжте навпіл, залийте оливковою олією і запікайте в духовці близько 15 хвилин при температурі 180 градусів. Якщо є можливість, слід запікати томати в режимі гриля.
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Лук потрібно нарізати і обсмажити до коричневого кольору, після чого додати коньяк і дати йому випаруватися. Готовою цибулею посипаємо томати, додаємо прованські трави за смаком. Все це покриваємо тістом, проколюємо виделкою і відправляємо в духовку ще на 20 хвилин. Якщо є технічна можливість, Клопотенко рекомендує запікати пиріг при режимі конвекції.
Після того, як пиріг готовий, його слід перевернути, щоб помідори опинилися зверху тіста.
Варто відзначити, що рецепт викликав бурхливу реакцію з боку шанувальників шеф-кухаря.
"Женя, ну не можна, чуєш не можна - так смачно писати!", "Чому ви на ніч пишете такі смачні пости?", "Женя, ви незрівнянний. Люблю читати ваші описи приготування", - пишуть користувачі мережі.
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