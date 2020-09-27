Популярна українська ведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників зайвою вагою і збільшеними грудьми

Зірка ніколи не упускає можливості повеселити своїх підписників кумедними кадрами. На цей раз вона вирішила наочно продемонструвати, чим відрізняються знімки в Instagram від реального життя. Про це пише Politeka.net.

Так, Нікітюк поділилася одним і тим же фото, обробленим спочатку "під Instagram", а потім "під реальне життя". На знімку ведуча позує верхи на коні в спокусливому топі і стильних джинсах. У першому варіанті обробки Леся помітно збільшила собі груди і стегна з п'ятою точкою, зробивши свою талію візуально ще тоншою, ніж в реальності.

У другому ж варіанті ведуча навпаки навмисно додала собі кілька десятків кілограмів зайвої ваги, перетворившись на милу пампушку.

"Instagram Instagram/життя...такі ось вони в житті ті Інстаграм-нареченої", - підписала кадри Нікітюк.

Її шанувальники гідно оцінили жарт.

"Супер, ось це підколола", "треба мати величезну впевненість в собі, щоб так жартувати. Молодець. Леся ви класна", "по-моєму вогник", "Амазонка!", "Спочатку подумала, що це Лобода", "Богиня", "аж дерева гнуться від такої краси", "Тю а я думав Леся тітьки купила", "обидва фота супер класні, друге під час вагітності", "Леся, ви чекаєте поповнення або просто щільно поїли?", "Леся схожа на Ані Лорак на цьому фото", - пишуть люди.

Нагадавши, Нікітюк з кільцем на безіменному пальці приголомшила новиною: "а ось тепер можна і...".

Як повідомляла Politeka, безтурботна Нікітюк перетворилася на харизматичного ковбоя і показала своїх дівчаток.

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