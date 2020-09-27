Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям провели зустріч у Кенсінгтонському палаці, розчуливши мережу своїм виходом у світ

Принци Джордж і Луї і принцеса Шарлотта приєдналися до батьків під час зустрічі з відомим натуралістом, а після цього нові фото Кембриджів були опубліковані Кенсінгтонським палацом на офіційній сторінці в Instagram.

Кейт Міддлтон, принц Вільям і їх троє дітей вітали знаменитого британського натураліста Девіда Аттенборо в Кенсінгтонському палаці.

Монарша сім'я зустріла одного з найзнаменитіших у світі телеведучих в саду біля свого будинку. На нових знімках, якими поділилася монарша пара, відображені семирічний принц Джордж, п'ятирічна принцеса Шарлотта і дворічний принц Луї, їх батьки і відомий гість.

На одному з кадрів старші діти герцога і герцогині Кембриджських виглядають здивованими несподіваній зустрічі з телезіркою, що, мабуть, розвеселило батьків і їх спеціального гостя.

Така реакція принца Джорджа і принцеси Шарлотти абсолютно зрозуміла, адже зовсім нещодавно Кейт Міддлтон повідала, що вони є справжніми шанувальниками Девіда Аттенборо.

38-річна герцогиня Кетрін з'явилася на зустрічі в сукні-сорочці синього кольору від бренду Gabriela Hearst, вартістю 1295 фунтів. У сукні були рукава довжини три чверті і гудзики на топі, а також тонкий пояс, який підкреслює талію. Образ здивував вражаючими змінами - вона виглядає незрівнянно щасливою поруч з дітьми.

Принцеса Шарлотта також була в сукні, А сини Кейт і Вільяма – Джордж і Луї в сорочках, старший був в брюках, а молодший в шортах і синьому джемпері. Принц Вільям теж одягнув сорочку, джемпер, піджак і сині штани в поєднанні з туфлями. Діти вразили схожістю зі знаменитою бабусею-ну разюче схожі.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон потрапила в грандіозний скандал, британці нестямі від люті.

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