Кейт Міддлтон в черговий раз проігнорувала рекомендації Букінгемського палацу

Про це пише таблоїд Express.

Днями герцогиня Кембриджська відвідала захід у лондонському Баттерсі-парку, де обговорювала з молодими матерями їхні проблеми.

Але увагу громадськості привернуло те, як саме Кейт Міддлтон сиділа на цьому заході.

"Я здивований, побачивши, що Кейт Міддлтон сидить нога на ногу. Це не королівський етикет. Схрещуючи ноги, ви показуєте, що ви звичайна дівчина», – поскаржилися учасники зустрічі в лондонському парку.

Експерти стверджують, що схрещування ніг - не рідкісне явище серед членів королівської сім'ї, і такий жест вважається грубим.

За словами Королівського експерта Мікі Майєр, схрещування ніг в області колін-це одна з "найбільших помилок етикету, яку може зробити леді".

«Це ідеальна поза, коли камера знімає прямо перед вами, тому що, злегка схиливши коліна, щоб створити зигзагоподібний ефект при носінні сукні або спідниці, ви маєте ноги під таким кутом, що камера знімає тільки їх боку і захищає вашу скромність», – розкрила всі нюанси експерт в коментарі журналістам.

До цього ми розповідали, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон перевершила саму себе, побивши власний рекорд в дешевизні вбрання.

Дружина принца Вільяма днями взяла участь у відеоконференції, пов'язаної з фотоконкурсом, присвяченим пандемії китайського вірусу.

«Я хотіла сказати величезне спасибі всім, хто взяв участь. І велике спасибі моїм колегам-суддям. Я дуже ціную час і відданість, які вони проявили по відношенню до проекту», - підписала пост герцогиня, додавши, що з 31 598 заявок судді вибрали сто зображень, які будуть представлені на виставці через два тижні.

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