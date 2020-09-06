Полиция раскрыла подробности ЧП возле дворца, в котором живут Кейт Миддлтон и принц Уильям

Об этом пишет издание Daily Mirror.

Выяснилось, что рядом с резиденцией герцогов Кембриджских было обнаружено тело мертвой женщины.

Тело вытащили 29 августа из декоративного пруда Раунд, расположенного рядом с поместьем герцогов.

Когда тело женщины достали полицейские они подумали, что она еще может быть жива и вызвали скорую, однако медики, которые прибыли на место ЧП, только зафиксировали смерть.

Случай под окнами резиденции Кейт Миддлтон и принца Уильяма будет рассмотрен правоохранительными органами Англии как крайне подозрительный. В данный момент по факту смерти британки начато расследование, и судмедэксперты уже установили, что погибшей был 51 год

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Впервые Меган Маркл познакомилась с членами королевской семьи в ноябре 2016 года. Но тогда звезду Голливуда представили лишь старшему сыну принцессы Дианы. В этот вечер на встречу должна была прийти и Кейт Миддлтон.

Будущая супруга принца Гарри, как утверждают королевские биографы, огорчилась из-за того, что ей не удалось познакомиться с Кейт Миддлтон, которая в этот вечер решила остаться с детьми.

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