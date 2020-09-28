Українські зірки вміють дивувати не тільки на сцені, але ще й вдома найнесподіванішими образами

Артисти постійно гастролюють, відвідують світські заходи, вечірки та багато інших заходів. При цьому додому вечорами вони поспішають не тільки до сім'ї, а й до своїх домашніх улюбленців.

Фотографіями з милими улюбленцями артисти діляться дуже охоче і публікують їх в соціальних мережах, отримуючи кілька сотень захоплених коментарів.

Настя Каменських дуже любить свою вихованку, вона балує її, з радістю чекає поповнення в родині від собачки і постійно показує її в своїх Сторі.

Мімі-Французька болонка породи Бішон фрізе. Чотиринога улюблениця Насті Каменських не так давно обзавелася поповненням, маленькі цуценята відразу підкорили Instagram зірки. Настя довгий час публікувала фото з малюками, поки не віддала їх в нову сім.

А ось у Віри Брежнєвої вже не один вихованець. Спочатку Бішон фрізе на ім'я Дейзі з'явився у зірки разом з чоловіком. Хоча спочатку собака призначалася для старшої дочки, але віра так полюбила вихованця, що сама особисто вигулює її, бере на гастролі, гуляє і проводить час вдома, граючись з Дейзі. Вона вже не перша собака у співачки, нещодавно співачка також завела милого песика на ім'я Марс.

У телеведучої Ольги Фреймут, яка стала однією з найскандальніших учасниць нового сезону шоу «Танці зі зведами», є йоркширський тер'єр Лунтик, якого вона одного разу подарувала своїй дочці Златі на День святого Миколая. Час від часу Ольга з'являється зі своїм улюбленцем в кадрі. На день народження свого сина Ольга поділилася милими фото.

Астаф'єва душі не чує в своїх улюбленцях. Даша доглядає відразу за двома красенями-собачкою Місяцем і» первістком " Чичіко. Улюбленці зірки купаються в любові, адже зірка не тільки дуже доглядає за ними, вигулює сама і купує всілякі іграшки, але ще і не залишає їх нудьгувати. Даша завжди відправляє вихованців в спеціальне місце для перетримки, коли їде.

У співачки і солістки групи Hardkiss Юлії Саніної дві собаки. Першу вона завела багато років тому, сам вихованець тоді був сюрпризом для сім'ї. Тепер Байрон живе у Юліної мами, а співачка завела ще одного улюбленця, після того, як стала жити з чоловіком.

Джамала обзавелася милим шпіцем Баду, який зрідка з'являється в її сторі і постах. Баду подарували співачці на Новий Рік. Джамала назвала її на честь Еріки Баду-відомої виконавиці в стилі соул і ритм-енд-блюз.

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