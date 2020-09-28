Украинские звезды умеют удивлять не только на сцене, но еще и дома самыми неожиданными образами

Артисты постоянно гастролируют, посещают светские мероприятия, вечеринки и многие другие мероприятия. При этом домой по вечерам они спешат не только к семье, но и к своим домашним любимцам.

Фотографиями с милыми любимцами артисты делятся очень охотно и публикуют их в социальных сетях, получая несколько сотен восхищенных комментариев.

Настя Каменских очень любит свою питомицу, она балует ее, с радостью ждет пополнения в семье от собачки и постоянно показывает ее в своих Стори.

Мими – французская болонка породы бишон фризе. Четвероногая любимица Насти Каменских не так давно обзавелась пополнением, маленькие щенята сразу покорили Инстаграм звезды. Настя долгое время публиковала фото с малышами, пока не отдала их в новую семь.

А вот у Веры Брежневой уже не один питомец. Сначала бишон фризе по имени Дейзи появился у звезды вместе с мужем. Хотя изначально собака предназначалась для старшей дочери, но Вера так полюбила питомца, что сама лично выгуливает ее, берет на гастроли, гуляет и проводит время дома, играясь с Дейзи. Она уже не первая собака у певицы, недавно певица также завела милого песика по имени Марс.

У телеведущей Ольги Фреймут, которая стала одной из самых скандальных участниц нового сезона шоу «Танцы со зведами», есть йоркширский терьер Лунтик, которого она однажды подарила своей дочери Злате на День святого Николая. Время от времени Ольга появляется со своим любимцем в кадре. На день рождения своего сына Ольга поделилась милыми фото.

Астафьева души не чает в своих любимцах. Даша ухаживает сразу за двумя красавцами- собачкой Луной и «первенцем» Чичико. Любимцы звезды купаются в любви, ведь звезда не только очень ухаживает за ними, выгуливает сама и покупает всевозможные игрушки, но еще и не оставляет их скучать. Даша всегда отправляет питомцев в специальное место для передержки, когда уезжает.

У певицы и солистки группы Hardkiss Юлии Саниной две собаки. Первую она завела много лет назад, сам питомец тогда был сюрпризом для семьи. Теперь Байрон живет у Юлиной мамы, а певица завела еще одного любимца, после того, как стала жить с мужем.

Джамала обзавелась милым шпицем Баду, который изредка появляется в ее Стори и постах. Баду подарили певице на Новый Год. Джамала назвала ее в честь Эрики Баду – известной исполнительницы в стиле соул и ритм-энд-блюз.

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