В Україні планується підвищення пенсійних виплат для 10 мільйонів українців

В Мінсоцполітики України підтвердили, що індексація пенсійних виплат відбуватиметься щорічно. Оскільки в Україні триває зростання мінімальної зарплати, то зростатиме і сума пенсійних виплат. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Наступного року це торкнеться 10 мільйонів громадян, які вийшли на заслужений відпочинок.

"Цей процес вже не звернемо. У 2021 році підвищення пенсій буде проведено в п'ять етапів і торкнеться різні категорії громадян. У планах індексація виплат для багатьох українців, в цілому це торкнеться як мінімум 10 мільйонів чоловік", - йдеться в повідомленні.

Найбільш значні доплати надійдуть тій категорії осіб, яка повністю виконала нормативи з трудового стажу. Це стосується громадян, які досягли віку шістдесяти п'яти років і мають трудовий стаж в кількості тридцяти років (у жінок) і тридцяти п'яти років (у чоловіків).

У цієї категорії пенсіонерів мінімальна державна виплата протягом 2021 року зросте ще на п'ятсот гривень, такі люди отримуватимуть не менше 2 600 гривень.

Також раніше повідомлялося, що в Україні можуть виникнути проблеми з пенсіями, адже у ПФУ великі борги перед казначейством. Зокрема, станом на 1 вересня загальна заборгованість платників перед Пенсійним фондом (ПФУ) становить 20,5 млрд гривень.

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