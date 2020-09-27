В Украине планируется повышение пенсионных выплат для 10 миллионов украинцев

В Минсоцполитики Украины подтвердили, что индексация пенсионных выплат будет происходить ежегодно. Поскольку в Украине продолжается рост минимальной зарплаты, то будет расти и сумма пенсионных выплат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В следующем году это коснется 10 миллионов граждан, вышедших на заслуженный отдых.

"Этот процесс уже не обратим. В 2021 году повышение пенсий будет проведено в пять этапов и затронет разные категории граждан. В планах индексация выплат для многих украинцев, в общей сложности это коснется как минимум 10 миллионов человек", — говорится в сообщении.

Наиболее внушительные доплаты поступят той категории лиц, которая полностью выполнила нормативы по трудовому стажу. Это касается граждан, достигших возраста шестидесяти пяти лет и имеющих трудовой стаж в количестве тридцати лет (у женщин) и тридцати пяти лет (у мужчин).

У этой категории пенсионеров минимальная государственная выплата в течение 2021 вырастет еще на пятьсот гривен, такие люди будут получать не менее 2 600 гривен.

Также ранее сообщалось, что в Украине могут возникнуть проблемы с пенсиями, ведь у ПФУ большие долги перед казначейством. В частности, по состоянию на 1 сентября общая задолженность плательщиков перед Пенсионным фондом (ПФУ) составляет 20,5 млрд гривен.

Напомним, отмена пенсионного сбора, что нужно знать украинцам и как сохранить деньги.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году.

Также Politeka писала, что новые доплаты пенсионерам каждый месяц, в Раде сообщили важную деталь.