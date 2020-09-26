З'явилося роз'яснення важливого рішення Кабміну, пов'язаного з придбанням житла

Так, українці більше не платитимуть 1% пенсійного збору при купівлі квартири. Йдеться про тих, хто купує житло вперше і тих, хто стоїть у черзі на отримання квартири від держави, передає ubr.ua.

Відтепер нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу буде проводитися без підтверджуючої довідки про сплату пенсійного збору, якщо покупець підтвердить, що він не вступав раніше в право власності на житло (тобто не купував раніше квартиру, а також його чоловік/дружина, не приватизував, не брав у дар і не успадкував).

Ще від покупця буде потрібно виписка з Держреєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність зареєстрованих на ньому прав власності на житло, а також довідка з місця проживання.

А в разі, якщо людина стоїть в черзі на отримання житла – довідка про те, що він стоїть на обліку громадян, які вимагають поліпшення житлових умов.

До цього рішення, без сплати покупцем 1% від ціни будинку або квартири в Пенсійний фонд, нотаріус просто не завірював договір купівлі-продажу.

При цьому юристи попереджають, що зі скасуванням сплати пенсійного збору можуть початися зловживання, адже державні реєстри не містять повної інформації про все майно. Особливо заповзятливі українці можуть "прикинутися", що купують житло вперше, подавши відповідну заяву.

Раніше ми повідомляли, скасування пенсійного збору прокоментував голова Кабміну Денис Шмигаль.

"Українці повинні отримати можливість купувати житло за доступними цінами... Це сприятиме зниженню витрат на покупку власного житла. Ми активно працюємо над зниженням іпотечних ставок. Вже зараз є пропозиції, як і обіцяв президент України, 10% і нижче для іпотеки", - заявив топ-чиновник.

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