В Україні боржникам, які несплачують аліменти загрожують нові покарання

Більше 50 тисяч протоколів було складено щодо фізичних осіб, які заборгували з виплатою аліментів. Частина боржників після складання протоколу сплатила борг у повному обсязі, але інші не змогли цього зробити і були покарані.

Про це повідомляють Finance.ua з силкою на прес-центр Мін'юсту.

Зокрема, наразі за протоколами про несплату аліментів на утримання дитини судом винесено 13 210 постанов про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин. Тобто, якщо немає грошей платити, тоді доведеться відпрацьовувати на прибиранні мусору і підмітанні дворів.

Було складено 134 протоколи про несплату аліментів на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі захворювання, передбачених ч.2 статті 183-1 КУпАП.

Винесено 44 постанови про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на термін від 120 до 240 годин.

Судом також було винесено 340 постанов про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт від 240 до 360 годин.

Також раніше повідомлялося, що згідно із законодавством, тепер в Україні будуть проводити індексацію розмірів аліментів. Тепер щорічно проводитиметься індексація розміру аліментів, визначених судом у гривні.

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