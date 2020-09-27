В Украине должникам, которые неуплачивают алименты грозят новые наказания

Более 50 тысяч протоколов было составлено в отношении физических лиц, которые задолжали с выплатой алиментов. Часть должников после составления протокола оплатила долг в полном объеме, но другие не смогли этого сделать и были наказаны.

Об этом сообщают Finance.ua с сылкой на пресс-центр Минюста.

В частности, сейчас по протоколам о неуплате алиментов на содержание ребенка судом вынесено 13 210 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов. То есть, если нет денег платить, тогда придется отрабатывать на уборке муссора и подметании дворов.

Составлено 134 протокола о неуплате алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями, предусмотренных ч. 2 статьи 183-1 КУоАП.

Судом вынесено 44 постановления о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

Судом также было вынесено 340 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ от 240 до 360 часов.

Также ранее сообщалось, что согласно законодательству, теперь в Украине будут проводить индексацию размеров алиментов. Теперь ежегодно будет производиться индексация размера алиментов, определенных судом в гривне.

Напомним, выплаты украинцам изменят, Рада приняла жесткий закон: «размер алиментов подлежит…».

Как сообщала Politeka, украинцев массово лишат соцвыплат, Кабмин уже принял решение.

Также Politeka писала, что украинцам пересчитают пенсии и другие выплаты, кто получит больше денег.