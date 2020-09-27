Популярна модель Демі Роуз показала своє тіло з усіх боків у вельми відвертому вбранні

Красуня, яка прославилася в мережі як "британська Кардашьян", поділилася новим знімком і коротким відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Демі позує поруч із ліжком, без сорому демонструючи своє фігуристе тіло в світло-сірому боді. Модель розстебнула блискавку на вбранні, подражнивши шанувальників пишними грудьми. Гаряча красуня кокетливо підняла волосся і застигла в томній позі.

Роуз також опублікувала коротке відео, на якому вона сидить на ліжку спиною до глядачів. З цього ракурсу увагу до себе тут же привертають розкішні стегна і пишні сідниці красуні.

Шанувальники Демі не змогли пройти повз таких кадрів, і тут же почали засипати модель лайками і компліментами.

Раніше ми писали, що Роуз в модному бікіні зі зміїним принтом розбурхала користувачів. Вся справа в тому, що дівчина млосно зігнулася перед дзеркалом і показала у всій красі свої форми з потрібного ракурсу. Позуючи спиною до об'єктиву, дівчині вдалося показати і сідниці, і бюст відразу.

Так як модель рекламує білизну, вона зовсім не боїться демонструвати своє тіло в сміливих образах і експериментувати. Тому на сторінці Роуз можна побачити безліч подібних жарких кадрів. У синьому бікіні з трендовим принтом Демі виглядала дуже спокусливо.

Нагадавши, Демі Роуз млосно вип'ятила "цукрові булочки" в зміїному бікіні.

Як повідомляла Politeka, спекотна Демі Роуз похвалилася розмірами пружних сідниць в трендовій сукні: "Краща фігурка".

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