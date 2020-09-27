Популярная модель Деми Роуз показала свое тело со всех сторон в весьма откровенном наряде
Красотка, прославившаяся в сети как «британская Кардашьян», поделилась новым снимком и коротким видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Деми позирует рядом с кроватью, без стеснения демонстрируя свое фигуристое тело в светло-сером боди. Модель расстегнула молнию на наряде, подразнив поклонников пышной грудью. Горячая красотка кокетливо приподняла волосы и застыла в томной позе.
Роуз также опубликовала короткое видео, на котором она сидит на кровати спиной к зрителям. С этого ракурса внимание к себе тут же привлекают роскошные бедра и пышные ягодицы красотки.
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Поклонники Деми не смогли пройти мимо таких кадров, и тут же принялись засыпать модель лайками и комплиментами.
Ранее мы писали, что Роуз в модном бикини со змеиным принтом взбудоражила пользователей. Все дело в том, что девушка томно изогнулась перед зеркалом и показала во всей красе свои формы с нужного ракурса. Позируя спиной к объективу, девушке удалось показать и ягодицы, и бюст сразу.
Так как модель рекламирует белье, она совсем не боится демонстрировать свое тело в смелых образах и экспериментировать. Поэтому на странице Роуз можно увидеть множество подобных жарких кадров. В синем бикини с трендовым принтом Деми выглядела очень соблазнительно.
Напомним, Деми Роуз томно выпятила "сахарные булочки" в змеином бикини.
Как сообщала Politeka, знойна Деми Роуз похвасталась размерами упругих ягодиц в трендовом платье: "Лучшая фигурка".
Также Politeka писала, что горячая Деми Роуз появилась в образе распутной наложницы гарема: ни один Султан не устоит.