Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", впечатлила размерами своих форм в новом наряде

В этот раз Деми решила порадовать поклонников сразу двумя фото в стильном платье необычной расцветки. Благодаря игре цветов салатового, синего и светлых оттенков, модели удалось подчеркнуть стройность своей талии, а также восхитить образом с нужного ракурса.

Дело в том, что Деми попросту повернулась к объективу спиной и показала тем самым пятую точку во всей красе. При этом, чтобы ничего не было скрыто, Деми также приподняла каштановые локоны с плеч и повернула голову боком, соблазнительно позируя.

«Что вы ищете ищите в нас. 🧡✨ @fashionnova FashionNovaPartner,» - написала Деми.

Вот как реагируют фанаты:

«Да это королева выигрышей», «Красиво 🌹», «Романтичный наряд, красота😍😍😍,» «Такой милый малыш>. <💋», «Полностью раскачала платье❤️❤️🔥🔥», «Потрясающе! 👌🏼», «Мысли горячие, как огонь🤓», «Ха-ха-ха-ха так смешно», «Произведение искусства, лучшая фигурка 💖», «Такая красота ❤️», «Сказочное платье 💕💕☺️💕💕», «двумерные мысли», «Красивая горячая фигура. Нужен этот огонь, чтобы гореть любовью».

На отдыхе же Деми, как правило, удивляет простыми образами без лишней вульгарности. Как и ранее, в этот раз Роуз удалось поразить простым пляжным нарядом – фигура знаменитости не оставит равнодушным никого.

Ранее Роуз позировала в коротких джинсовых шортах темного оттенка и нюдовом топе с еле заметным персиковым оттенком. При этом декольте на нем не оставляет места воображению, ведь вся грудь звезды на виду.

Фанаты тут же ответили:

«Мммм. Ты выглядишь такой идеальной», «Да, детка. Может любить», «Я тебя люблю», «Вы должны любить сад, не требующий особого ухода», «красотка, красотка, твои цветы просто класс», «дух выбивает этим видом», «топ на миллион», «Апельсиновый сок, ну прекрасно, ты актриса», «девушка, вы очень красивая», «Нельзя без сока», «фрукты всегда в тему».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике