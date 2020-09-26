Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала все свое "богатство" в новом бикини

Деми в модном бикини со змеиным принтом взбудоражила пользователей. Все дело в том, что девушка томно изогнулась перед зеркалом и показала во всей красе свои формы с нужного ракурса. Позируя спиной к объективу, девушке удалось показать и ягодицы, и бюст сразу.

Так как модель рекламирует белье, она совсем не боится демонстрировать свое тело в смелых образах и экспериментировать. Поэтому на странице Роуз можно увидеть множество подобных жарких кадров. В синем бикини с трендовым принтом Деми выглядела очень соблазнительно.

«Зеркало, зеркало на стене ... кто полюбит меня больше всего?,» - загадочно написала Роуз под постом.

Вот как реагируют поклонники:

«Нет мне покоя после таких фото», «Просто идеальная», «Роскошь, ух», «черт возьми, просто идеальная», «Обе стороны классные, детка», «Беллиссима! Нельзя не влюбиться» «Ни один. Никто», «Блин, как я заставлю тебя чувствовать», «Que hermosa», «Мой канал на YouTube полюбит тебя, Деми 😁», «Я никогда не видел такого потрясающего горячего тела, как твое».

На отдыхе же Деми, как правило, удивляет простыми образами без лишней вульгарности. Как и ранее, в этот раз Роуз удалось поразить простым пляжным нарядом – фигура знаменитости не оставит равнодушным никого.

Ранее Роуз позировала в коротких джинсовых шортах темного оттенка и нюдовом топе с еле заметным персиковым оттенком. При этом декольте на нем не оставляет места воображению, ведь вся грудь звезды на виду.

Фанаты тут же ответили:

«Мммм. Ты выглядишь такой идеальной», «Да, детка. Может любить», «Я тебя люблю», «Вы должны любить сад, не требующий особого ухода», «красотка, красотка, твои цветы просто класс», «дух выбивает этим видом», «топ на миллион», «Апельсиновый сок, ну прекрасно, ты актриса», «девушка, вы очень красивая», «Нельзя без сока», «фрукты всегда в тему».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике