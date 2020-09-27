В Украине могут возникнуть проблемы с пенсиями, ведь у ПФУ большие долги перед казначейством

В частности, по состоянию на 1 сентября общая задолженность плательщиков перед Пенсионным фондом (ПФУ) составляет 20,5 млрд гривен. Только физлица-предприниматели не заплатили единых социальных взносов на общую сумму около 11 млрд гривен.

Об этом сообщает Комитет по вопросам социальной политики Верховной Рады.

В 2021 году из госбюджета на финансовое обеспечение статей, связанных с пенсионным обеспечением, придется потратить 203,8 млрд гривен. Это рекордная сумма, выделяемая в Украине на подобные цели.

Ситуацию делает еще более серьезной то обстоятельство, что Госказначейство уже не может давать ссуды Пенсионному фонду, поскольку имеется задолженность по выданным ранее займам.

По словам Главы Комитета по вопросам социальной политики ВР Галины Третьяковой, даже учитывая постоянное дотирование ПФУ, государство до сих пор не имеет контроля за деятельностью, управлением и стратегией развития Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, еще одна причина дефицита денег в Пенсионном фонде - сокращение количества легально нанятых работников на украинских предприятиях. Так, с июля 2019-го по июль 2020 года произошло уменьшение на 565 тыс. человек.



В результате этого лишь за первое полугодие 2020-го года дефицит ПФУ увеличился с 23 до 34 млрд гривен, поэтому украинцев могут оставить без выплат или же начнутся задержки.

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