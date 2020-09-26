Популярна українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила розкішними формами під час відпочинку на природі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на знімках мішура позує в облягаючих шортах і топі, з-під якого видніється зайві в силу відсутності білизни. Сама красуня при цьому ефектно посміхається на камеру.
«Дивовижна», «розкішна жінка», «вау, ти до неподобства красива», «ти просто ульотно виглядаєш», «ти чудова, до неподобства», - пишуть її шанувальники.
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Звернемо увагу, що сама красуня ніяк кадри не прокоментувала.
До цього ми розповідали, що українська фітнес-модель Юлія мішура вразила пишними формами у відвертому топі, забувши надіти під нього білизну.
29-річна спортсменка, яка завоювала кубок Європи з бодібілдингу в 2016 році, поділилася новим гарячим знімком у своєму Instagram.
Цього разу мішура сфотографувала себе в дзеркалі ліфта. Вона вирушила на прогулянку в модних вільних джинсах зі стильним ремінцем і короткому обтягуючому топі. При цьому було помітно, що модель вирішила не обтяжувати свої пишні груди ліфчиком. Дивлячись на знімок так і хочеться сказати, що "розмір ідеальний".
Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура вразила результатами тренування у вузьких лосинах:"яка пружна".
Як повідомляла Politeka, фітнес-модель Юлія мішура влаштувала екстремальні розваги з гарячою сестричкою.
Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура роздяглася до пояса заради гарячого фото з кавою:"Відпадна фігурка".