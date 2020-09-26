Популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила роскошными формами во время отдыха на природе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на снимках Мишура позирует в облегающих шортах и топе, из-под которого виднеется лишние в силу отсутствия белья. Сама красотка при этом эффектно улыбается на камеру.

«Удивительная», «роскошная женщина», «вау, ты до безобразия красивая», «ты просто улетно выглядишь», «ты великолепна, до безобразия», - пишут ее поклонники.

Обратим внимание, что сама красотка никак кадры не прокомментировала.

До этого мы рассказывали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила пышными формами в откровенном топе, забыв надеть под него белье.

29-летняя спортсменка, завоевавшая кубок Европы по бодибилдингу в 2016 году, поделилась новым горячим снимком в своем Инстаграм.

На этот раз Мишура сфотографировала себя в зеркале лифта. Она отправилась на прогулку в модных свободных джинсах со стильным ремешком и коротком обтягивающем топе. При этом было заметно, что модель решила не обременять свою пышную грудь лифчиком. Глядя на снимок так и хочется сказать, что "размер идеальный".

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура поразила результатами тренировки в узких лосинах: "Какая упругая".

Как сообщала Politeka, фитнес-модель Юлия Мишура устроила экстремальные развлечения с горячей сестричкой.

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