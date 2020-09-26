Популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила роскошными формами во время отдыха на природе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на снимках Мишура позирует в облегающих шортах и топе, из-под которого виднеется лишние в силу отсутствия белья. Сама красотка при этом эффектно улыбается на камеру.
«Удивительная», «роскошная женщина», «вау, ты до безобразия красивая», «ты просто улетно выглядишь», «ты великолепна, до безобразия», - пишут ее поклонники.
Жгучая «невеста» Харламова взбудоражила неприличную мужскую фантазию: «И как теперь уснуть?»
Разводящийся Гарик Харламов получил в нос от актрисы-красотки: "Даже пошла кровь"
Рекордный скачок доллара, взлет цен и неожиданное обращение Зеленского – главное за ночь
Униженная Королева рассказала, как живет с Тарзаном после измен, в сети не сдержались: "Кому этот старый кентавр нужен..."
Обратим внимание, что сама красотка никак кадры не прокомментировала.
До этого мы рассказывали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила пышными формами в откровенном топе, забыв надеть под него белье.
29-летняя спортсменка, завоевавшая кубок Европы по бодибилдингу в 2016 году, поделилась новым горячим снимком в своем Инстаграм.
На этот раз Мишура сфотографировала себя в зеркале лифта. Она отправилась на прогулку в модных свободных джинсах со стильным ремешком и коротком обтягивающем топе. При этом было заметно, что модель решила не обременять свою пышную грудь лифчиком. Глядя на снимок так и хочется сказать, что "размер идеальный".
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура поразила результатами тренировки в узких лосинах: "Какая упругая".
Как сообщала Politeka, фитнес-модель Юлия Мишура устроила экстремальные развлечения с горячей сестричкой.
Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура разделась до пояса ради горячего фото с кофе: "Отпадная фигурка".