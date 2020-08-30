29-летняя фитнес-модель Юлия Мишура не устает будоражить сеть своими формами

Как передает Politeka.net, украинская спортсменка обрела популярность после того, как завоевала кубок Европы по бодибилдингу в 2016 году.

Сейчас спортсменка, помимо прочего, является довольно успешным блогером в соцсети Инстаграм, где делится со своей аудиторией фотографиями мускулистого тела и раздает советы по приведению своего организма в спортивную форму.

Совсем недавно в микроблоге девушки появилась серия фотографий, на которых она показала и рассказала, что приняла участие в заплыве на каяках.

На снимках, Мишура позирует в черной футболке, из-под которой так и выпирают ее пышные формы, а также в коротких синих шортах. На первом фото она позирует в спасательном жилете, на втором – с веслом в руке, на третьем- со своей сестрой.

«Вода это моя #фоббия 😰 не знаю как я решилась поплавать на #каяк 🤔 На самом деле, Не так страшно как кажется, мне понравилось 🥳🤪 «, - подписала снимки модель.

До этого мы сообщали, что Юлия Мишура сделала селфи в туалете и показала поклонникам свое идеальное тело. На снимке модель позирует перед зеркалом в обтягивающих лосинах и коротком спортивном топе.

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