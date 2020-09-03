Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя, восхитив идеальным телом
На фото красотка позировала в красных лосинах и белом топе. Звезда показалась в профиль, демонстрируя идеальную пятую точку перед зеркалом в раздевалке. Пышный бюст еле вместился в обтягивающий топ. Мишура решила оставить волосы распущенными, а образ дополнила часами на руке. На фото можно легко оценить подтянутое тело красотки, в частности руки, формам которых могут позавидовать даже мужчины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, ведь красотка выбросила кадр в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Какие упругие, булочки что надо!"
Новые доплаты к пенсиям, в Раде сообщили, кого готовятся радовать: "Мы ожидаем 15 сентября..."
Фигуристая "невеста Харламова" в спальне показала свою пышную красоту: "Я развелся из-за тебя"
Пьяная Волочкова перепутала барную стойку с балетным станком, кадры конфуза: "На коктейль нарабатывает"
Знойная жена Артура Пирожкова посветила загорелыми формами, впечатлив даже Лободу: «Моя кошечка»
Сообщалось, что 29-летняя фитнес-модель Юлия Мишура не устает будоражить сеть своими формами.
Совсем недавно в микроблоге девушки появилась серия фотографий, на которых она показала и рассказала о своих приключениях.
Мы писали, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показалась в крохотных трусиках, изогнувшись до неприличия.
Так, на фотографии модель позирует топлес в крохотных трусиках, изогнувшись ради горячего кадра.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура разделась до пояса ради горячего фото с кофе
Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура показала самые неприличные выпуклости крупным планом
А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура бесстыдно выгнулась в трусах