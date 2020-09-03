Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя, восхитив идеальным телом

На фото красотка позировала в красных лосинах и белом топе. Звезда показалась в профиль, демонстрируя идеальную пятую точку перед зеркалом в раздевалке. Пышный бюст еле вместился в обтягивающий топ. Мишура решила оставить волосы распущенными, а образ дополнила часами на руке. На фото можно легко оценить подтянутое тело красотки, в частности руки, формам которых могут позавидовать даже мужчины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, ведь красотка выбросила кадр в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Какие упругие, булочки что надо!"

Сообщалось, что 29-летняя фитнес-модель Юлия Мишура не устает будоражить сеть своими формами.

Совсем недавно в микроблоге девушки появилась серия фотографий, на которых она показала и рассказала о своих приключениях.

Мы писали, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показалась в крохотных трусиках, изогнувшись до неприличия.

Так, на фотографии модель позирует топлес в крохотных трусиках, изогнувшись ради горячего кадра.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура разделась до пояса ради горячего фото с кофе

Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура показала самые неприличные выпуклости крупным планом

А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура бесстыдно выгнулась в трусах



