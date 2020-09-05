Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила пышными формами в откровенном топе, забыв надеть под него белье

29-летняя спортсменка, завоевавшая кубок Европы по бодибилдингу в 2016 году, поделилась новым горячим снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Мишура сфотографировала себя в зеркале лифта. Она отправилась на прогулку в модных свободных джинсах со стильным ремешком и коротком обтягивающем топе. При этом было заметно, что модель решила не обременять свою пышную грудь лифчиком. Глядя на снимок так и хочется сказать, что "размер идеальный".

Образ красотки дополнил яркий макияж с акцентом на глазах.

«Почему люди такие злые? Будьте проще и наслаждайтесь жизнью», - подписала снимок Мишура.

До этого мы писали, что недавно в микроблоге девушки появилась серия фотографий, на которых она показала и рассказала, что приняла участие в заплыве на каяках.

На снимках, Мишура позирует в черной футболке, из-под которой так и выпирают ее пышные формы, а также в коротких синих шортах. На первом фото она позирует в спасательном жилете, на втором – с веслом в руке, на третьем- со своей сестрой.

«Вода это моя #фоббия. не знаю как я решилась поплавать на #каяк. На самом деле, Не так страшно как кажется, мне понравилось», - подписала снимки модель.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура поразила результатами тренировки в узких лосинах: "Какая упругая".

Как сообщала Politeka, фитнес-модель Юлия Мишура устроила экстремальные развлечения с горячей сестричкой.

Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура разделась до пояса ради горячего фото с кофе: "Отпадная фигурка".